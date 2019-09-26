الفيصلي يُورّط #النصر للمرة الثانية

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن نادي الفيصلي رفض تأجيل مباراته مع النصر المفترض إقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير أن إدارة الفيصلي متمسكة بعدم تأجيل مباراة النصر لأكثر من 24 ساعة تحسبًا لـ حدوث أزمة في جدول الفريق العنابي.

وكان النصر فضّل عدم نقل مباراته مع الفيصلي إلى المجمعة بسبب تجهيز جميع الملاعب في الرياض لموسم الرياض.

يذكر أن إدارة الفيصلي كانت رحبت بتأجيل مباراة النصر لمدة يوم واحد فقط مع رفض تأجيلها لأكثر من يوم حرصًا على مصلحة الفريق.

وما يفعله الفيصلي، حيث إصراره على كلمته يضع النصر في ورطة خاصة أنه ليس السجال الأول بين الناديين.

وبدأت القصة الأولى بين النصر والفيصلي، عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10 % كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.

وبعد هذا القرار، قرّر نادي الفيصلي التحرك لـ مركز التحكيم الرياضي للتقدم بشكوى والمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام لـ النصر.