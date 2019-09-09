الليلة.. عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي سعود على MBC1

المواطن - الرياض
تعرض شاشة قناة MBC1 مساء اليوم الاثنين، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي “سعود”.. الساعة 9:30 مساء بتوقيت السعودية.
ويتم خلال الحلقة استعراض شهادات ومواقف شخصية تُروى لأول مرة عن الأمير الراحل سعود الفيصل.
يذكر أن الفيلم الوثائقي “سعود”، من إنتاج مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
تشاهدون هذا المساء الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي “سعود”.. الساعة 9:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة MBC1.
شهادات ومواقف شخصية تُروى لأول مرة عن الأمير الراحل #سعود_الفيصل.
من إنتاج #مركز_الملك_فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية #سعود_الأوطان pic.twitter.com/RpGbm7snxe
— مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) September 9, 2019