الليلة.. عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي سعود على MBC1

الليلة.. عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي سعود على MBC1

2019/09/09
الساعة 1:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تعرض شاشة قناة MBC1 مساء اليوم الاثنين، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي “سعود”.. الساعة 9:30 مساء بتوقيت السعودية.

ويتم خلال الحلقة استعراض شهادات ومواقف شخصية تُروى لأول مرة عن الأمير الراحل سعود الفيصل.

يذكر أن الفيلم الوثائقي “سعود”، من إنتاج مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

 


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