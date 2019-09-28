المطير لـ”المواطن”: التأشيرة السياحية تدعم الناتج المحلي غير النفطي

المواطن ـ فيصل الزيادي

أكد الدكتور سعود عبدالعزيز المطير الأكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي أن إطلاق المملكة للتأشيرة السياحية يدعم الناتج المحلي غير النفطي، وينوع مصادر الدخل للمملكة.

وقال المطير لـ”المواطن“، إن مقومات السياحة في المملكة متعددة دينية وتاريخ، وحضارة، وجغرافيا، وبنية تحتية رائعة وترفيه وتسوق ومطاعم عالمية وفنادق.

وأضاف أن تسهيل إجراءات الدخول بهذا الشكل سينعكس على الحركة الاقتصادية وستتزايد أعداد القادمين لاسيما مع التطورات التي ستحدث بشكل متتابع وعلى وجه الخصوص المشاريع العملاقة كما في نيوم والبحر الأحمر والقدية والتي ستغير مسار الترفيه بالعالم، ولا ننسى مشروع “أمالا” حيث يتمحور فكرة المشروع على مفهوم السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج.

وأشار “المطير” إلى أن الجاذبية السياحية للمملكة ستستقطب المعتمرين والتجار والمستثمرين ومحبي الاكتشاف.. إلخ.

وتابع أن المنافع ستعود على تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 3.3% في 2018 إلى ما يقارب 10% في 2019، أي أن مساهمته في الناتج المحلي ستزيد من حوالي 64 مليار ريال إلى حدود 300 مليار ريال.

واستطرد قائلًا: “دعم قطاع السياحة سيخلق فرص عمل للمواطنين والمقيمين بحدود 2.8 مليون وظيفة قبل نهاية الرؤية 2030، أي سيساهم قطاع السياحة بتخفيض جوهري في معدل البطالة للسعوديين.