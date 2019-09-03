المملكة القابضة ترد بإجراءات حاسمة بسبب خبر BBC وصورة مدرستها

المملكة القابضة ترد بإجراءات حاسمة بسبب خبر BBC وصورة مدرستها

2019/09/03
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت شركة المملكة القابضة، أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استخدام صورة مدارس المملكة بالرياض في خبر “طفلة من القبائل النازحة” بحفر الباطن، والذي نشرته بي بي سي عربي.

وكانت بي بي سي قد نشرت خبرًا زعمت فيه أن فيديو لطفلة من القبائل النازحة تشكو منعها من الالتحاق بمدرستها وأثار غضبًا في المملكة، واستخدمت صورة لإحدى مدارس المملكة القابضة الموجودة في الرياض، ما يعد تشويهًا لها.

وفي وقت سابق أمس، وجهت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن قادة المدارس بالمحافظة باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة، وذلك في رسالة جاء فيها: “أختي قائدة المدرسة.. وفقها الله، السلام عليكم.. بناء على توجيهات الوزارة نفيدكم باستمرار دراسة الطلاب الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم بالمدارس حتى نهاية العام الحالي وفق الآلية السابقة، مع مطالبة أصحاب التأشيرات من اليمنيين والسوريين بالتمديد للعام الحالي. والله يحفظكم ويرعاكم”.



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