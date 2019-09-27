المملكة تبدأ اليوم العمل بالتأشيرة السياحية.. تعرّف على شروطها

المواطن - الرياض

من المنتظر أن تُعلن المملكة اليوم الجمعة الموافق لليوم العالمي للسياحة عن إطلاق التأشيرة السياحية.

كما يتوقع أن يُسمح لمواطني 49 دولة (معظم دول أوروبا إضافة إلى أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبعض الدول الآسيوية) بالحصول على التأشيرة مباشرة من خلال المطارات الدولية في الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام وعبر منفذي البطحاء وجسر الملك فهد.

وأوضح أنفوجرافيك نشرته إمارة مكة عبر حسابها في “تويتر” أن قيمة رسوم إصدار التأشيرة السياحية، تبلغ حسب المعلومات المتوفرة، 440 ريالًا (300 ريال للتأشيرة + 140 ريالًا قيمة التأمين الطبي).

ويمكن لمواطني الدول الأخرى الحصول على التأشيرات السياحية من خلال سفارات المملكة وقنصلياتها في بلادهم خلال مدة لا تتجاوز يومين.

ويسمح لجميع حاملي التأشيرة السياحية بالإقامة في المملكة 90 يومًا متصلة، وبما لا يتجاوز زيارتين خلال العام الواحد، وتبلغ مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا منذ تاريخ إصدارها.

ويمنع على السياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لكن يسمح للمسلمين بأداء العمرة في غير موسم الحجّ، ويحظر على جميع حاملي التأشيرة استخدامها للعلاج أو للحج، كما يجب على السياح مراعاة الذوق العام.