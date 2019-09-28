“المواطن” توثق بالصور.. أمطار متوسطة جنوب بارق تلطف الأجواء

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

هطلت- اليوم- أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جنوب محافظة بارق شملت قرية المربع والهيزعة وحديده والربض والشاحن، جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد، وقد وثقتها “المواطن” بالصور.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه، وأكدت على ضرورة متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.