“المواطن” توثق بالصور.. إطلاق فعاليات الترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ89

المواطن شرف الروقي - تصوير : خالد الحمودي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار همة حتى القمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في الرياض.

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه شكره للقيادة الرشيدة على دعمهم، مبينًا سبب اختيار شعار همة حتى القمة هو استلهام بمقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبيّن باناجه أن موسم اليوم الوطني سيتضمن ثلاث فعاليات عالمية في الرياض وجدة والخبر، و16 احتفالًا وطنيًا و8 حفلات غنائية و16 ألعاب نارية، و5 ملتقيات للشباب و70 برنامجًا ورحلات مصممة مسبقة في جميع مناطق المملكة.

وأكد باناجه الحرص على وجود أضخم الفعاليات العالمية لصناعة موسم استثنائي يليق بهذا الوطن الغالي، موكدًا تواجد القوات الجوية في سماء المملكة بطائرات حربية مزينة خصيصًا لليوم الوطني ويرافقها استعراضات إبداعية لفريق الصقور السعودية.

وذكر باناجه عن تواجد “تجارب السعودية” لأول مرة في موسم اليوم الوطني، والذي يضم أكثر من 70 برنامجًا متكاملًا في 13 منطقة ويناسب مختلف الأذواق والأعمار، ويتاح عبر منصة إلكترونية يمكن للجميع الحجز عن طريقها.

وأوضح باناجه أن بداية موسم اليوم الوطني من 19 إلى 23 سبتمبر في جميع مناطق المملكة، وأنها ستكون مجانية لإسعاد الجميع، موضحًا بأنه سيكون هناك 57 متجرًا في جميع المناطق لبيع المنتجات المصنعة.