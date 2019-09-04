” المواطن” توثق بالفيديو .. خالد في معاناة ووالدته تناشد أميرين !

المواطن – محمد المقصّي - الباحة

رغم مشقة الحياة ومتاعبها وصعوبات العيش؛ إلا أن المواطنة ج. ع. الغامدي استطاعت أن تعول أسرة مُكوّنة من ٦ أشخاص على حد قولها .

وعبر صحيفة ” المواطن” تحدثت أم خالد عن معاناتها التي تكمن في صعوبة تعليم ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يبلغ من العمر ” ١٠ ” سنوات؛ ويدرس في جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة؛ لتفاجأ بصدور قرار بإلغاء التعليم لطلاب جمعية الأطفال المعوقين وإلحاقهم بطلاب التعليم العام.

وأوضحت أم خالد أن القرار جعلها في حيرة وأمام خيارات صعبة لا تستطيع أبدًا عمل أي شيء لابنها ؛ فهناك صعوبات في النقل من وإلى المنزل ؛ وأيضًا الدراسة مع الطلاب في مدارس التعليم العام فيه مشقة كبيرة على ابنها في قضاء حوائجه الأساسية ولا بد من وجودها معه داخل المدرسة.

وتابعت: في التعليم العام لا أستطيع مرافقة ابني ومساعدته في قضاء حوائجه والدخول معه الفصل إذا لزم الأمر.

وأضافت: ابني يحتاج لعلاج طبيعي داخل الجمعية؛ ويحتاج لعلاج وظيفي؛ فكل ما أطلبه هو مواصلة تعليمه حتى سن ١٢ عاما داخل الجمعية.

وقالت الأم: ابني خالد متميز وفاز بعدة جوائز أهمها حصوله على المركز الثالث لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم، وحصل على المركز الثالث في مسابقة صوتك جميل.

ورفعت أم خالد مناشدتها لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين بالتدخل ومد يد العون والنظر في هذا القرار وتغييره لإعادة البسمة والفرح لهؤلاء من الفئة الغالية على قلوبنا.

كما تناشد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة بالنظر بعين الرحمة والشفقة لحالها الأسري والمادي حيث لا يوجد دخل سوى الضمان الاجتماعي ومكافأة خالد من التأهيل الشامل.