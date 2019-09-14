الوحدة يُزيد أوجاع الأهلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الوحدة من الفوز على الأهلي بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة بتقدم نادي الوحدة بثنائية دون رد، تقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهدر اللاعب عمر السومة فرصة محققة للتسجيل للأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ66.

ونجح السومة في إحراز الهدف الوحيد للأهلي في مباراة الوحدة من ركلة حرة مُباشرة في الدقيقة الـ96.

ويذكر أن مباراة الأهلي والوحدة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث نجح الوحدة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري بالموسم الجديد، بعد أن خسر في أول جولتين أمام فريقي الاتفاق وأبها.