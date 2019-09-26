انتقادات شرسة لـ حكم مباراة #الهلال و #التعاون

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان حكم مباراة الهلال والتعاون بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لانتقادات شديدة بعد فوز الهلال بثنائية مقابل هدف.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال عبر حسابه في تويتر: لا تحزن يا تعاون، فحتى مدربهم لا يُصدق ما يجري داخل الميدان!، تصوري حتى الـVAR لا يستطيع مجاراة الهلال.

وتابع عادل الملحم: “الحكم: ألو ممكن أجي أشوف اللقطة؟ كمل ما فيها شي!”.

وعلّق الإعلامي الرياضي مبارك الشهري على فوز الهلال أمام التعاون قائلًا عبر حسابه في تويتر: “الهلال يلعب باثنين حراس مرمى ولا إيه رأيك يا فار؟”.

وتابع: “موسم كارثي عُرف بطله مع انطلاق أول صافرة، استمتعوا بليفربول واتركوا هذا العبث”.

يذكر أن نادي التعاون كان طالب بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من لقاء الهلال، بعد لمس المدافع عبدالله الحافظ لاعب الهلال للكرة بيده في منطقة جزاء الأزرق.

ولم يحتسب الحكم الروماني ركلة الجزاء لـ التعاون مما أثار غضب لاعبي سكري القصيم في المباراة.

وكانت مباراة الهلال والتعاون أُقيمت الخميس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الحكم: الو ممكن اجي اشوف اللقطة؟ كمل ما فيها شي!! — عادل الملحم – (@adelalmulhim) September 26, 2019

تصوري حتى (Var) لا يستطيع مجاراة الهلال!!!! — عادل الملحم – (@adelalmulhim) September 26, 2019