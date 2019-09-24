بالأرقام.. المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط القارات الثلاث

بالأرقام.. المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط القارات الثلاث

2019/09/24
الساعة 7:59 مساءً
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المواطن - جدة

يمثل افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، نقطة مهمة في مسيرة تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية ومحور لربط شرق العالم بغربه.

ونشر حساب رؤية السعودية 2030 ” إنفوجرافيك” يوضح أبرز الأرقام التي يوفرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد حيث حقق قطاع الطيران المدني بالمملكة في الآونة الأخيرة قفزات نوعية وتطورات خلّاقة، أفضت للإسهام بـنحو 4,6% من إجمالي الناتج الوطني، وذلك بحسب مؤشرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)، وتضاعفت أعداد المطارات الداخلية والدولية إلى (28) مطارًا، ومن جرّاء ذلك زاد عدد المسافرين، فبعد أن اقتصر على 47 مليون مسافر عام 2010م، وصل إلى 74 مليون مسافر عام 2014م، وفي خلال أربع سنوات فقط أي في 2018م قفز العدد لنحو 100 مليون مسافر، فضلًا عن استحواذ هذا المطار لنحو 36% من إجمالي عدد المسافرين في مطارات المملكة كافة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار في المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنويًا، وسط مرافق تتسم بالشمولية والتجهيزات والتقنية الحديثة والمتطورة في مجمع صالات بمساحة (810) آلاف م2، تعمل تحت سقفه جميع الناقلات الجوية، ويضم (220) كاونتر لخطوط الطيران، و(80) جهاز خدمة و(128) كاونتر للجوازات، و(46) بوابة بعض منها يستوعب الطائرات العملاقة، وترتبط هذه البوابات بـ (94) جسرًا متحركًا تخدم (70) طائرة في آن واحد ومواقف سيارات تستوعب أكثر من (21600) سيارة، علاوة على مميزات التصميم المستوحاة من بيئة المملكة بشكل عام، وبيئة منطقة جدة بشكل خاص.


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