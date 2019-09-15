بالفيديو .. لقطات من وصول الأمير محمد بن سلمان لرعاية ختام مهرجان الهجن

بالفيديو .. لقطات من وصول الأمير محمد بن سلمان لرعاية ختام مهرجان الهجن

2019/09/15
الساعة 6:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مضمار الهجن بمحافظة الطائف لرعاية الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

يذكر أن هذه النسخة من مهرجان سمو ولي العهد للهجن التي انطلقت في 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، قد حظيت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من مُلاك ومؤسسات الهجن العملاقة، حيث تجاوزت أعداد الهجن المشاركة 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.

 


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  • بالفيديو .. لقطات من وصول الأمير محمد بن سلمان لرعاية ختام مهرجان الهجن
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