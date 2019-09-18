بدخول مجاني .. #النصر يُصالح جماهيره

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، عن تكفلها بجميع تذاكر مباراة النصر والحزم في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر: إن إدارة العالمي قررت التكفل بجميع تذاكر مباراة الحزم تقديرًا لدور جماهير أصفر العاصمة في دعم الفريق ومساندته خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن مباراة النصر والحزم ستُقام يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وودع نادي النصر ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة من السد القطري في مباراة الإياب بثلاثية مقابل هدف.

وكان بندر الرزيحان نجم الهلال السابق قال قبل مباراة النصر والسد في جولة الإياب: أتوقع تأهل السد وخروج النصر؛ لأن مباراة الذهاب كانت الأفضلية مُقسمة كل فريق تفوق في شوط.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، عن استيائه من مستوى التحكيم الآسيوي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد السد أول أمس الاثنين.

وحرص السويكت على شكر اللاعبين والجهاز الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “الحمد لله على كل حال، شكرًا للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ما قدموه”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي النصر قائلًا: “جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم والقادم أفضل إن شاء الله”، واختتم تغريدته بانتقاد مستوى التحكيم القاري، وتساءل: “إلى أين يسير التحكيم الآسيوي؟!”.

ونال السريلانكي ديلان بيريرا، حكم مباراة النصر والسد القطري الاثنين الماضي، انتقادات حادة بعد احتسابه ركلة جزاء في الوقت القاتل، ساهمت في خروج العالمي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.