برانكو يقود تدريبات #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

قاد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الجمعة، بعد وصوله إلى جدة، فجر اليوم، حيث حضر مؤتمر مدربي النخبة في آسيا، والذي أقيم في الصين خلال الأيام الماضية.

وأجرى لاعبو الأهلي في بداية الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضي الملعب، كما شهدت تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وتدرب لاعبو الأهلي على تسديد الكرات الثابتة والمتحركة، وقسم برانكو اللاعبين إلى مجموعتين في ختام المران، وأقام مناورة تكتيكية بينهما على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة، يوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.