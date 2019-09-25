برشلونة ضد فياريال .. فالفيردي ينجو ونظرية ميسي تعرضه للإصابة مجددًا

المواطن - محمد سمعه

نجا المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة من خطر الإقالة ولو بشكل مؤقت، وذلك بعدما تمكن البارشا من الفوز أمس الثلاثاء في لقاء برشلونة ضد فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020.

وسجل هدفي البارشا في لقاء برشلونة ضد فياريال كل من الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي أرثر ميلو، بينما سجل لـ فياربال، اللاعب الإسباني سانتي كازورلا.

وكانت تقارير صحافية قالت قبل إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال، إن فالفيردي ستتم إقالته بشكل فوري في حال خسر من الغواصات الصفراء لكن الفوز أبقى عليه ولو بشكل مؤقت.

ويذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قد تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد فياريال بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليشارك النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بدلًا منه.

وأكد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها ميسي في مباراة برشلونة ضد فياريال مختلفة تمامًا عن الإصابة التي لحقت به خلال فترة إعداد الفريق الكتالوني هذا الموسم، وأبعدته عن مباريات البارشا لأكثر من شهر.

وأثبتت إصابة ميسي صحة نظريته حيث كان قد صرّح قبل مباراة برشلونة ضد فياريال قائلًا: الجسد لا يرحم مع تقدمك في العمر، إذا تعرضت للإصابة تحتاج وقتًا طويلًا من أجل العودة.

وبعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة السادسة، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط، ويقع في المركز الثامن.

وبعد إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال، سيستعد الفريق الكتالوني لمواجهة نادي خيتافي في الجولة السابعة من مباريات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، الموافق الـ28 من سبتمبر الجاري.

واحتضن ملعب “كامب نو”، مباراة برشلونة ضد فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.