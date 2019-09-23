بعد إلقاء مقذوفات من قبل الجماهير .. الأندية تدفع الثمن

المواطن - محمد سمعه

ألقى بعض من رجال الأمن القبض على بعض من الجماهير ممن قاموا بإلقاء القوارير وزجاجات المياه خلال مباراة الهلال والاتحاد التي أُقيمت السبت في الجولة الرابعة ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووثق فيديو نُشر عبر موقع “اليوتيوب” جهود رجال الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار في ملعب الجوهرة المشعة بجانب عرض لقطات من إلقاء القبض على المشاغبين في لقاء الاتحاد والهلال.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وفاز الهلال بثلاثية مقابل هدف.

أبدى النقاد الرياضيون استياءهم من تصرفات بعض الجماهير خلال لقاء الهلال والاتحاد، حيث قال بندر الراشد: الجماهير السعودية أضرت أنديتها برمي المقذوفات، يجب أن يكون هناك توعية، ومسؤولية توعية الجماهير يجب أن تكون على الأندية وليس على هيئة الرياضة.

أما الإعلامي الرياضي بندر الرشود فقال: المضمار قريب في ملعب الجوهرة والجامعة فأصبح رمي المقذوفات سهلًا، ويجب أن يكون هناك رادع.

وقال الناقد خميس الزهراني: لا بد من ربط الملاعب بالتكنولوجيا، بحيث ربط المقعد في الملعب بالهوية الوطنية، ويتم ردع المخالف، وللمسؤولية الاجتماعية دور كبير في تثقيف الجمهور.

بندر الرشود:

المضمار قريب في ملعب الجوهرة والجامعة فأصبح رمي المقذوفات سهل.. يجب أن يكون هناك "رادع"#الديوانيه pic.twitter.com/cPCYeCCzCJ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 22, 2019