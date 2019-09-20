بعد هجوم أرامكو.. أمريكيون يطالبون ترامب بالدفاع عن المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بعد الهجوم على منشأة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي، وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أصابع الاتهام إلى إيران، وفي يوم الأحد، استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تويتر عبارة “جاهزة ومعبأة”؛ للتعبير عن الاستعداد الأمريكي للتصرف، في عبارة استخدمها سابقًا حول كوريا الشمالية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية، نفوا أن تغريدة ترامب، تشير إلى ضربة عسكرية أمريكية وشيكة ضد إيران، إلا أن أغلب تصرفات الرئيس الأمريكي تشير إلى احتمالية نشوب نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يتوقع نصف المواطنين الأمريكيين حدوثه، في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز في مايو الماضي، وعلى الأغلب زادت هذه النسبة مع الاعتداءات الإيرانية الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر استطلاع للرأي من قِبل SurveyMonkey، أن 13% من المواطنين الأمريكيين، يؤيدون الرد العسكري الأمريكي، على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، والدفاع عن المملكة، بينما رأى البعض أنه يتعين على الولايات المتحدة إما أن تنأى بنفسها تمامًا عن الوضع، أو تقصر ردها على إدانة الهجوم، وربما معاقبة الجناة.

وفي يونيو، أشارت نتائج استطلاع بحث، أن الرأي العام الأمريكي سيتقبل استخدام القوة العسكرية في إيران؛ لأنهم ينظرون إلى القدرات النووية الإيرانية كتهديد، ونشر هذا الاستطلاع، مجلس شيكاغو للشئون العالمية، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أيد 70% من الأشخاص الخاضعين للاستطلاع، لم يُذكر عددهم بالكامل، استخدام القوات الأمريكية؛ لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقالت دينا سميلتز، المؤلفة الرئيسية للدراسة الاستقصائية: “إذا كان الأمريكيون يرون تهديدًا لبلادنا أو لحليف لهم، فهم مستعدون لدعم استخدام القوة، لكن إذا رأوا في الأمر أنه لا يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، فإنهم أكثر ترددًا”.

وتشير النتائج، إلى أن الأمريكيين ينظرون إلى الهجوم على المنشآت النفطية السعودية على أنها قضية لا تعرض الولايات المتحدة للخطر بشكل مباشر، لكنهم يعتقدون أن القدرات النووية الإيرانية تشكل تهديدًا.