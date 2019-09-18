بعد 3 أيام .. #الاتحاد يضع خطته لرد اعتباره أمام #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نادي الهلال في إطار لقاءات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وخيّب نادي الاتحاد آمال جماهيره، وذلك بعد الخسارة بالأمس بثلاثية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ليُودع العميد البطولة الآسيوية.

سيكون شعار نادي الاتحاد عند مواجهة الهلال السبت الموافق 21 سبتمبر هو الثأر ومحاولة تقديم نتيجة إيجابية ردًا على الإقصاء من البطولة الآسيوية.

كما أن الاتحاد سيكون مطالبًا بالفوز على الهلال من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري وتجنب التعرض لهزيمة ثانية بعد الخسارة من نادي ضمك في الجولة الثالثة بثنائية مقابل هدف.

وبعد الخسارة بثلاثية من الهلال، قرر مجلس إدارة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء فسخ تعاقده مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز وذلك بسبب عدم تقديمه لأداء فني جيد مع العميد منذ الانضمام له في صيف 2019 قادمًا من نادي بالستينو التشيلي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالأمس بشكل سريع، ونجح نجم العميد، زياد الصحفي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته لركلة ركنية لعبها كارلوس فيلانويفا.

وضغط لاعبو الزعيم بحثًا عن تسجيل هدف، وتمكن البيروفي أندريه كاريلو من هز شباك العميد في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المواجهة الآسيوية، نجح النجم سالم الدوسري في تسجيل هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد بكرة رأسية مميزة، ليواصل الفريقان الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ونجح النجم الإيطالي سيباسيتيان جيوفينكو في تعزيز تقدم الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة الهلال ضد الاتحاد بفوز الأزرق بثلاثية وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.