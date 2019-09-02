بغلف يدعم #النصر بمليون ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن عضو شرف النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديمه دعمًا ماليًّا للعالمي بقيمة مليون ريال.

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم محب العالمي عبدالعزيز بغلف على “تويتر”، وتفاعل العضو الذهبي سريعًا معه، وقال: “بكل الفخر والحب أشكر أحبابي على هذا الهاشتاق الذي يدل على رقي الطرح وحسن ونقاء السريرة”.

وتابع بغلف تغريدته قائلًا: “لو كل ما يُعْلَم يقال لزاد حبكم لنصركم لحبي له.. سوف أظل داعمًا للكيان سرًّا وعلانية.. وستنبئكم الأيام ما كان خافيًا… نصرنا باقٍ في القمة بإذن الله.. الفضل لله.. والمحبة من الله”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أبادلكم أحبتي جمهور الشمس الراقي قولًا وفعلًا.. هذه المحبة التي تجمعنا في حب الكيان، ويشرفني أن أعلن عن دعمي للنادي بمبلغ مليون ريال.. مع نصرنا دومًا وأبدًا إن شاء الله”.