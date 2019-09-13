بنزيمة: لم ينجح أي مهاجم في تدمير فاران

المواطن - مروة نبيل

أشاد مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة بالقدرات الدفاعية لزميله ومواطنه رافاييل فاران خلال فيلم وثائقي عن المدافع المتألق.

وشهد فيلم وثائقي عن فاران ظهور العديد من نجوم كرة القدم بجانب بنزيمة، ومنهم مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان والمدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وقدموا رأيهم في مواطنهم.

وقال بنزيمة خلال الفيلم، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد واجه الكثير من المهاجمين الكبار، والحقيقة لم ينجح أي منهم في تدميره”.

وعلق زين الدين زيدان قائلًا: “ما يفعله جيد بالنسبة له ولكرة القدم”، فيما أكد ديشامب أنه محظوظ لوجود لاعب مثل فاران معه، في تشكيلة منتخب فرنسا.

وأشار مبابي إلى أنه كافح لإيجاد بطولة لم يتوج بها فاران حتى الآن، وتابع: “لقد فاز عمليًا بكل شيء.. لا أعرف ماذا فقد، ينقصه بطولة أمم أوروبا، وربما تتحقق في 2020”.