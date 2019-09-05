بنزيمة يكشف دوره مع الريال في وجود رونالدو

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة عن تفاصيل دوره في الثلاثي الهجومي للميرينغي BBC، حينما كان البرتغالي كريستيانو رونالدو موجودًا في صفوف الفريق.

وقال بنزيمة خلال تصريحات لشبكة RMC الفرنسية: “كان لدينا صاروخ وهو بيل، والهداف كريستيانو رونالدو، وأنا كان دوري الربط بينهما، كنت القطعة التي تجعل كل شيء يعمل”.

وعن تغير دوره أثناء وجود رونالدو في المرينغي، قال: “في ليون كنت أنا من ينهي الهجمات في الشباك، لكن في الريال كان رونالدو، ولعبت معه دورًا مختلفًا عما كنت أقوم به في الفريق الفرنسي”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “كنت أسجل الأهداف، لكن دوري كان أكثر في بناء الهجمات، والتحركات، ومحاولة فتح المساحات، وبالنسبة لي كونك مهاجمًا صريحًا، لا يعني أن عليك أن تكون هدافًا، فهذا أسلوب مختلف للعب”.

وأضاف النجم الفرنسي: “في السنوات الماضية، اللاعب رقم 9 كان عادةً هو الهداف في ريال مدريد، لكني أصبحت الجناح الذي يضم للداخل، وكنت أتحرك لفتح المساحات من أجل أن يسجل رونالدو”.

واختتم كريم بنزيمة تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لي رونالدو كان الهداف، حتى لو كان يلعب على الجناح الأيسر”.