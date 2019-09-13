بوكي يخطف جائزة لاعب الشهر في البريميرليج
بعد تألقه مع نوريتش سيتي

بوكي يخطف جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

2019/09/13
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوريتش سيتي، الفنلندي تيمو بوكي بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح بوكي في إحراز 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضها مع نوريتش سيتي في البريميرليج، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو المتصدر.

وجاءت أهداف بوكي الخمسة خلال مباريات نوريتش سيتي أمام كل من؛ ليفربول، وتشيلسي، بالإضافة إلى هاتريك في نيوكاسل يونايتد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوريتش سيتي لاستضافة نظيره مانشستر سيتي، مساء يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.


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