بومبيو: نقدر إعلان المملكة والإمارات مشاركتهما بحماية الممرات المائية

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن أميركا تقدر إعلان الأصدقاء في المملكة والإمارات المشاركة في حماية الممرات المائية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي “إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وكانت المملكة أعلنت، أمس الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.