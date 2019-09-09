تأجيل مباراة التعاون والرائد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة التعاون والرائد والمُقرر إقامتها في الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج الدوري مع وليد عبر تويتر أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة التعاون والرائد بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله في الفترة من 14 سبتمبر حتى الـ24 من الشهر ذاته.

ومن المقرر إقامة مباراة التعاون والرائد يوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان سبق، للجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري بسبب مواجهة الاتحاد لـ العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من البطولة العربية يوم 31 أغسطس الماضي.