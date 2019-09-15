تذاكر مباراة #الهلال والاتحاد.. نفاد حصة جماهير العميد

المواطن - مروة نبيل

شهدت الساعات القليلة الماضية إقبالًا كبيرًا من جماهير العميد لشراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات البطولة الآسيوية.

وأعلنت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نفاد كافة التذاكر المخصصة جماهير العميد، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر مباراة الهلال والاتحاد.

تذاكر الهلال:

ولا زالت عملية بيع تذاكر الهلال في مباراة الاتحاد المقبلة مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع نفادها بالكامل خلال الساعات القادمة، خاصة أن المواجهة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

تذاكر مباراة الهلال والاتحاد:

وكانت شركة صلة قد أعلنت عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والاتحاد اليوم، بالأسعار التالية 50 ريالًا موحدة عائلات وأفراد، 100 ريال موحدة الواجهة “F-D”، 150 ريال موحدة الواجهة E.

ووصل سعر تذاكر مباراة الهلال والاتحاد للمنصة الفضية عائلات إلى 600 ريال، 800 ريال فضية أفراد، 800 ريال ذهبية عائلات، ألف ريال ذهبية أفراد، 1200 ريال بلاتينية عائلات، 1500 ريال بلاتينية أفراد و2500 ريال بلاتينية أفراد بلس.

الهلال والاتحاد:

ويحتضن محيط الرعب مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ويطمح الفريقان في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وكانت مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.