ترقب وحذر في جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي

المواطن - متابعة

أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن أجواء من الترقب والحذر تسود المنطقة الحدودية اللبنانية في قضاء بنت جبيل، بعد توقف قصف القوات الإسرائيلي لخراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون.

وقالت الوكالة اللبنانية: إن القصف لم يتعدَّ خراج البلدات الثلاث، خلافًا لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مدن وبلدات وقرى أخرى.

وسقط عدد من القتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال استهداف مواقع لبنانية ردًّا على الغارة التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من أفراده في آلية عسكرية.