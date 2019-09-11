ترقية رئيس بلدية بارق إلى المرتبة التاسعة

المواطن - أحمد الشهري - بارق

صدرت الموافقة على ترقية رئيس بلدية محافظة بارق، أحمد بن عوض البارقي إلى المرتبة التاسعة، حيث يعد البارقي من الكفاءات المميزة في العمل البلدي.

“المواطن” تهنئ البارقي على الترقية وتتمنى له المزيد من التوفيق والسداد.