تريساكو يبدأ مهمة تطوير التحكيم
سيقيم دورة لـ VAR

تريساكو يبدأ مهمة تطوير التحكيم

2019/09/27
الساعة 12:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعها الدوري الثاني برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو.

وعرض رئيس لجنة الحكام في بداية الاجتماع الرؤية الخاصة بتطوير التحكيم مع شرح مفصل لتطبيقها، من أجل تحقيق الهدف المنشود من قبل المسؤولين.

كما وضع تريساكو تصور لإقامة الدورات والمعسكرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على إقامة دورة خاصة لتنقية الفيديو VAR، الشهر المقبل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيسًا للجنة الحكام، قبل عدة أيام، للاستفادة من خبراته السابقة، خاصة أنه يعمل في مجال التحكيم لأكثر من 30 عامًا.


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