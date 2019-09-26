تسليم وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين بخميس مشيط

المواطن - واس

سلمت الجمعية الخيرية بمحافظة خميس مشيط اليوم وبمشاركة جمعية “منازل” بمنطقة عسير ، مفاتيح عدد من الوحدات السكنية للأسر المسجلة في الجمعية ، وهي وحدات وفرتها وزارة الإسكان عبر برنامج “الإسكان التنموي” الذي يعد أحد مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين سحنون أن تسليم هذه الوحدات يهدف إلى تلبية احتياج بعض الأسر فــي المجتمع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب ، وذلك من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق , أو التشييد والبناء أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة .