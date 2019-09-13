تشكيلة #النصر و #الشباب بقمة دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الشباب في قمة الجولة الثالثة بـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل النصر الأساسي:

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، مايكون بيريرا، مادو، عوض خميس.

في خط الوسط: بيتروس، الخيبري، أمرابط، جوليانو، الجميعة.

في خط الهجوم: حمد الله.

تشكيل الشباب الأساسي:

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

حسن معاذ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، ناصر العمران، ويرجتون صوماليا، دانيلو أسبريا، كريستيان جوانكا.

ولعب النصر ضد الشباب 3 مباريات خلال شهر سبتمبر، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حيث نجح في الفوز مرتين، وتفوق الليوث في مواجهة واحدة.

وتمكن العالمي من الفوز في مباراة النصر ضد الشباب في كأس الأمير فيصل بن فهد التي أُقيمت، يوم 8 من شهر سبتمبر 2009، بنتيجة 3/2، سجلها سعد الحارثي وهدفين للنجم محمد السهلاوي، وأحرز ثنائية الليوث زيد المولد وفيصل السلطان.

ونجح الليوث في تعويض خسارته أمام الأصفر، وتمكن من حسم مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين لصالحه بهدفين دون رد سجلهما النجم ناصر الشمراني، وكان ذلك يوم 24 من شهر سبتمبر 2009.

وفي إطار مواجهات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لعب النصر ضد الشباب يوم 29 من شهر سبتمبر عام 2017، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله المغربي محمد فوزير.