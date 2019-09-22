تشيلسي ضد ليفربول .. الريدز يُعزز صدارته بثنائية في البلوز

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

تشيلسي ضد ليفربول:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بشكل سريع، وأرسل نجم البلوز، ماسون مونت عرضية مميزة في الدقيقة 11، إلا أن تامي أبراهام فشل في الوصول إليها، قبل أن يتمكن الريدز من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14.

واحتسب حكم مباراة تشيلسي ضد ليفربول ركلة حرة أمام منطقة جزاء البلوز، نفذها النجم المصري الدولي محمد صلاح للاعب ألكسندر أرنولد لينجح في هز الشباك، وانفرد أبراهام بالمرمى بعد ذلك، إلا أن حارس المرمى أدريان تصدى للكرة.

ونجح سيزار أزبيليكويتا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27، إلا أن حكم مباراة تشيلسي ضد ليفربول ألغاه بعد التشاور مع حكام الـVAR لوجود تسلل، ثم سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد عرضية من أندي روبرتسون.

هدف التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم، أنقذ حارس البلوز، كيبا فريقه من فرصة هدف ثالث؛ وتصدى لمحاولة فيرمينو، قبل أن يُنقذ فرصة أخرى من ألكسندر أرنولد وأزبيليكويتا.

وكاد نجولو كانتي أن يقلص الفارق في الدقيقة 59، إلا أن دفاع الريدز أبعد الكرة، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الأول للبلوز في مباراة تشيلسي ضد ليفربول عند الدقيقة 71 من تسديدة قوية.

وأضاع باتشواي فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 88 من كرة رأسية مميزة، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد ليفربول بتحقيق الريدز لفوز هام بنتيجة 2/1.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

وبعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم، عزز الريدز تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز عند 8 نقاط بعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.