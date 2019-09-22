تصرف حمدالله البذيء يضعه في مرمى نيران الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر لانتقادات لاذعة، وذلك بعد قيامه بالبصق على اللاعب أسامة الخلف لاعب نادي الحزم خلال لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف أسامة الخلف كواليس واقعته مع حمدالله خلال مباراة النصر والحزم قائلًا: “قلت لحمدالله مو كل شوي تطيح تبي بلنتي فبصق عليّ وللأسف عبدالرزاق مشاكله كثيرة مع اللاعبين”.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت عبر تويتر أظهرت حمدالله وهو يقوم بالبصق على أسامة الخلف بعد عتاب الأخير له.

عقّب بعض من النقاد الرياضيين على تصرف حمدالله، حيث قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: “حمدالله” لاعب كبير داخل الملعب وهداف ولكن أحيانًا تخرج منه بعض الحركات التي لا تليق به ولا بقيمته.

أما الناقد الرياضي مريح المريح فقال: إدارة نادي النصر أخطأت بتحسين عقد حمدالله.

وانتشر وسم” إيقاف حمدالله مسألة وقت” في تويتر وذلك في مطالبة بمعاقبة حمدالله بعد قيامه بالبصق على منافسه.

ويمر حمدالله بفترة من عدم ثبات المستوى حيث سجل حتى الآن وبعد مرور 4 جولات هدفًا واحدًا فقط في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خسر النصر من الحزم في الجولة الرابعة بهدف أول أمس الجمعة في المباراة والتي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.