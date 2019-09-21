تصرف غريب بعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد الزمالك، أمس، في بطولة السوبر المصري، بتتويج لاعبي الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت مباراة الأهلي ضد الزمالك أُقيمت على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، وسط حضور جماهيري وصل إلى عشرة آلاف متفرج من الفريقين.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد الزمالك، رفض لاعبو الزمالك تسلّم الميدالية الفضية، حيث خرجوا من الملعب مباشرة بعد نهاية المباراة.

وكان النجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي فرض نفسه نجمًا لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك، حيث سجل هدفين للمارد الأحمر في اللقاء، بينما سجل حسين الشحات الهدف الثالث للمارد الأحمر.

أما اللاعب محمود علاء مدافع الزمالك فسجل هدفي الفريق الأبيض من ركلتي جزاء في مباراة الأهلي ضد الزمالك.

ومن المنتظر إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 19 أكتوبر المقبل، وستُقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين في الحادي عشر من فبراير المقبل.

يذكر أن مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة السوبر المصري لموسم 2018- 2019 سيُحدد موعدها خلال الفترة المقبلة، حيث قيل إنها قد تُقام بعد نهاية الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة السوبر بالأمس، كان المارد الأحمر تفوق على الفريق الأبيض بهدف دون رد في الدوري المصري لموسم 2018-2019، سجله اللاعب التونسي علي معلول.

وقال طارق يحيى لاعب الزمالك السابق: إن الفريق الأبيض قدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الزمالك، مضيفًا أن الفريق الأبيض سجل هدفين في نصف ساعة أفضل من الأهلي والذي أحرز ثلاثة أهداف في ساعة.

وشهدت مباراة الأهلي ضد الزمالك حضور أعضاء مجلس إدارة الناديين أمس الجمعة.