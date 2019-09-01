تعاطف مع إعفاء المبرزي ومغردون: ليتكم أعطيتموه فرصة!

المواطن - الرياض

تفاعل نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع خبر إعفاء مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء إبراهيم المبرزي؛ من خلال إنشاء وسم بعنوان “شكرًا إبراهيم المبرزي”، ووصفوا قرار إقالته بالمتعجل بعد خدمة وتفانٍ يشهد به الكثيرون لمدة ست سنوات، واستشهدوا بإجرائه لعملية صعبة قبل عامين من خلال تبرعه لابنه نواف بإحدى كليتيه إلا أنه تحامل على نفسه وعاد سريعًا لخدمة رياضة بلده من خلال إدارته للملعب.

وحمّل عدد من المغردين شركة الصيانة التي تعاقدت معها هيئة الرياضة المسؤولية الأولى عن ظهور المدرجات بتلك الحالة السيئة وليس المبرزي.

وبرغم ظهور مدرجات الملعب بصورة سيئة جدًّا في مباراتي العدالة وضمك، والفتح والنصر، إلا أن البعض اعتبر أن هناك ما كان يشفع للرجل مثل أرضية الملعب والتي وصفوها بأنها ظهرت وكما تابعها الجميع كأحد أفضل أرضيات الملاعب التي احتضنت انطلاقة الدوري، كما أن الأرضية ورغم احتضانها لأكبر عدد من المباريات على مستوى الملاعب بالمملكة يصل إلى أكثر من 80 مباراة بالموسم الواحد من خلال الدوري الممتاز والأولى والثانية والفئات السنية، إلا أنها تظهر دومًا بحالة جيدة قياسًا بملاعب أخرى أقل احتضانًا للمباريات.

إعفاء المبرزي جعل مدراء الملاعب الرياضية في سباق مع الزمن، وخاصة التي لم تحتضن أي مباراة بالدوري حتى الآن مثل ملعب المحالة بأبها لتجهيزها وتهيئتها قبل أول مباراة تقام عليها.