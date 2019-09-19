المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعديل موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء يوم غد الجمعة، عند الساعة السابعة بدلًا من الثامنة.

ويلعب الفريق الأحمر كأس السوبر بصفته بطل الدوري المصري لكرة القدم، فيما يخوض الأبيض مباراة الأهلي ضد الزمالك بصفته بطل كأس مصر هذا العام.

وتتباين ظروف الفريقين قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة، حيث ودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، بعد خسارته أمام بيراميدز، وتسببت هذه المواجهة في إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ويُعد الفريق الأبيض أجهز فنيًا ونفسيًا لخوض مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة، حيث إنه نجح مؤخرًا في التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.