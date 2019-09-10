تعرف على قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

المواطن - الرياض

بدأ حساب المواطن منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر ، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

ومع كل إيداع تتزايد الأسئلة حول التغير الذي طرأ على المبالغ التي يحصل عليها المواطنون بالزيادة أو النقصان حسب التغير في بياناتهم ومدى انطباق معايير الاستحقاق على كل أو بعض التابعين وتكون الحاسبة التقديرية لحساب المواطن هي الحل الأمثل الذي يوضح مقدار الدعم المستحق.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

يأتي هذا فيما بدأت اليوم أيضا عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.