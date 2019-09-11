تعرّف على نتائج الجولة الرابعة بـ دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

المواطن - واس

تقدم فريق الطائي إلى المركز الثاني في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على المجزل بثلاثة أهداف دون رد أمس الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من المسابقة .

وارتفع رصيد الطائي إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد المجزل عند نقطة واحدة بالمركز الأخير ، كما تقدم فريق الخليج للمركز الثالث بعد فوزه على النجوم بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 8 نقاط ، وتوقف رصيد النجوم عند نقطتين بالمركز الثامن عشر .

وفاز فريق الأنصار على جدة بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الأنصار إلى 6 نقاط بالمركز التاسع ، وتجمد رصيد جدة عند نقطتين بالمركز ماقبل الأخير، وتعادل الشعلة والثقبة بهدف لكل منهما، ليرتف رصيد الأول لـ 5 نقاط بالمركز الثاني عشر، والثاني لـ6 نقاط بالمركز الثامن، وخسر فريق نجران من نظيره أحد بهدف دون رد ليكون رصيد أحد 5 نقاط بالمركز الثالث عشر، وتوقف رصيد نجران عند 3 نقاط بالمركز الرابع عشر، وخسر فريق التقدم من البكيرية بأربعة أهداف دون رد، ليتقدم البكيرية للمركز العاشر برصيد 5 نقاط، وتوقف رصيد التقدم عند 3 نقاط بالمركز السابع عشر .