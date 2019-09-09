تعليق عمل البرلمان البريطاني بعدما أجبر جونسون على التراجع

المواطن - متابعة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله يوم الاثنين وحتى منتصف الشهر المقبل.

ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق، الأمر الذي يعني إجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد.

ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع قانونًا اليوم، لكن المتحدث قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل، وأنه ينبغي على النواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة سيدعو جونسون لها في وقت لاحق اليوم لحل هذه المسألة.