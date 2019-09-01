تعليم الليث: انطلاقة جادّة وبداية طموحة لـ34 ألف طالب وطالبة

المواطن - واس

استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث اليوم ٣٤ ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المحافظة وقراها ومكاتب التعليم التابعة لها مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ .

وبدأ قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات يومهم الدراسي باستقبال الطلاب والطالبات في مشهد تربوي مؤثر يؤكد أهمية دور المؤسسات التعليمية وسمو رسالتها في رعاية وتربية وتعليم أبناء وبنات الوطن من خلال مدهم بالعلوم النافعة والقيم والمهارات والخبرات اللازمة, وإعدادهم لمستقبل حافل بالنجاح والعطاء والجد والمثابرة.

وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، الذي حضر ميدانيا وشارك في استقبال طلاب مدرسة طفيل الابتدائية شمال المحافظة أن انطلاقة الدراسة كانت جادة ومتميزة ومنضبطة وناجحة، ولم تسجل أي حالات تأخر أو غياب ملفت بين أوساط الطلاب والطالبات في عموم مدارس المحافظة، مشيراً إلى نجاح خطط استقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية التي سخرتها الإدارة لانطلاقة العام الدراسي بكل نجاح .

وأشاد بالفعاليات والبرامج التي نفذتها المدارس التي تهدف إلى جذب الطلاب والطالبات للدوام المدرسي بعد العودة من الإجازة، وإيجاد نوع من التجديد والتطوير داخل البيئة المدرسية بما ينسجم مع الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة وتحقيق الدافعية نحو التعليم والتعلّم .

كما أوضح ” الحازمي ” أن الإدارة نظمت حزمة من الجولات الإشرافية شارك في تنفيذها قيادات الإدارة بقطاعي البنين والبنات بالإضافة إلى أكثر من ٢٠٠ مشرف تربوي ومشرفة تربوية لدعم قادة وقائدات المدارس والوقوف على سير بداية الدراسة ورفع التقارير الإشرافية اللازمة وتذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات إن وجدت.

وعلى صعيد آخر انطلقت في المدارس الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات بالصف الأول الابتدائي بمشاركة المعلمين والمعلمات وأولياء أمورهم حيث أقيم لهم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والحركية، ووُزعت الهدايا التشجيعية عليهم.