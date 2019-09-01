تغريدة رانيا علواني تُثير غضب جمهور الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

أثارت رانيا علواني بطلة السباحة المصرية سابقًا وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، غضب الجماهير الحمراء وذلك بعد كتابتها لتغريدة ردًا على أحد الجماهير بسبب غضبه من التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الشياطين الحمر.

وكان أحد الجماهير كتب في حساب رانيا علواني بتويتر تغريدة قال فيها: “أنتم أفشل مجلس في تاريخ الأهلي أنتم المجلس اللي شفنا فيه الأهلي بيتغلب خمسة في إفريقيا اللى شفنا على إيده الأهلي بيتغلب ٣ مرات من نفس الفريق، أنتم اللي كل ٣ شهور بمدرب، وفى الآخر، أنت محققتش الدوري!!!”.

وردّت رانيا علواني قائلة: ” وحضرتك إنجازاتك ايه بقى؟ شوقتني لنجاحك الباهر؟؟!!!”.

أثارت هذه التغريدة غضبًا عارمًا بين جمهور الأهلي، والذي أبدى غضبه من إدارة المارد الأحمر لتعاقدها مع مدرب لا يملك سيرة ذاتية قوية.

وأتى المدرب رينيه فايلر لتدريب الأهلي المصري خلفًا للمُقال الأوروغوياني مارتن لاسارتي والذي تمت إقالته بسبب الخروج من كأس مصر على يد نادي بيراميدز.