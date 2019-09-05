تغريدة نصراوية ترفض وصف عمر خربين بـ الخائن!

المواطن - محمد سمعه

تحدث عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عن إعلان المنتخب السوري استبعاده للاعب عمر خربين، مهاجم الهلال، بشكل نهائي من تمثيل منتخب نسور قاسيون.

وغرد عبدالله بن زنان عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: بيان من الاتحاد السوري لكرة القدم، يستبعد فيه اللاعب عمر خربين عن تمثيل المنتخب السوري بسبب تخلفه عدة مرات.

وأضاف ابن زنان: لم نسمع من اللاعب، ربما هناك تجني من اتحاده أو مدربه، سنُحسن الظن ولن نقول بأنه خائن لوطنه.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء الأحد الماضي، عن اعتذار نجم نادي الهلال، عمر خربين، عن الانضمام إلى معسكر منتخب نسور قاسيون.

وذكر الاتحاد السوري: “بعد أن تم إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى الفلبين وحجز تذكرة الطائرة، فوجئت إدارة المنتخب الوطني الأول عصر الأحد بكتاب أرسله اللاعب عمر خربين يعتذر فيه عن القدوم؛ لأسباب عائلية خاصة”.

وتابع الاتحاد السوري لكرة القدم في بيانه الرسمي بشأن عمر خربين قائلًا: “وذلك علمًا أنه كان من المقرر أن يلتحق ببعثة منتخبنا التي وصلت إلى مدينة باكولود مساء يوم الأحد”.

ثم أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانًا رسميًّا، مساء أول أمس الثلاثاء، يؤكد من خلاله استبعاد نجم نادي الهلال، عمر خربين نهائيًّا بعد تكرار اعتذاره عن الانضمام لمنتخب نسور قاسيون.

وكان عمر خربين قد اعتذر عن الانضمام إلى معسكر المنتخب السوري لمواجهة الفلبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لأسباب عائلية.

وأكد الاتحاد السوري لكرة القدم في بيانه بأن الانتماء إلى المنتخب وارتداء قميصه شرف لأي لاعب، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه؛ لضمان الوحدة والتجانس بين جميع اللاعبين.

وأضاف: “ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية؛ فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفيليبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية”.

وتابع: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دومًا”.