تنافس ناري وعلامة كاملة لـ #الهلال و #النصر بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

قدم ناديا الهلال والنصر أداءً أكثر من رائع خلال أول جولتين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ونجح الهلال وجاره النصر في الحصول على العلامة الكاملة بضم ست نقاط إلى رصيدهما بين الأندية الستة عشرة، حيث فاز الهلال في أول جولتين على ناديي أبها والرائد على الترتيب، بينما فاز النصر على ناديي ضمك والفتح.

ويذكر أن حصول كل من قطبي العاصمة على ست نقاط إنذار بتجدد المنافسة بينهما على نيل لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي، بعد منافسة نارية بينهما في الموسم الماضي انتهت بتتويج العالمي بلقب الدوري.

لن تقف المنافسة بين الهلال والنصر على اللقب المحلي، لكن المنافسة ستمتد بينهما في البطولة الآسيوية، خاصة أن الفريق النصراوي والفريق الهلالي متواجدين في دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، ويملك كل منهما الفرصة الكبيرة للعبور إلى دور الأربعة.

يُعد نادي النصر الأكثر استقرارًا من نادي الهلال، بسبب احتفاظه بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا للموسم الثاني على التوالي واحتفاظه كذلك بعناصره الأجنبية السبعة، عكس نادي الهلال والذي قام بتغيير جهازه الفني بالكامل بالتعاقد مع الروماني رازفان لوسيسكو بجانب التعاقد مع اللاعبين الكولومبي جوستافو كويلار والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

سيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.