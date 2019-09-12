تنفيذ شرع الله في مهرب الهيروين بجدة

تنفيذ شرع الله في مهرب الهيروين بجدة

2019/09/12
الساعة 11:45 صباحًا
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المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على المدعو / محمد عمران محمد شافي – باكستاني الجنسية – ،عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني/ محمد عمران محمد شافي، اليوم الخميس الموافق 13 / 1 / 1441هـ ، في منطقة مكة المكرمة بجدة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره – والله الهادي إلى سواء السبيل-.


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