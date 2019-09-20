توضيح هام من صحة الشمالية بشأن حادث العويقيلة‬⁩ المأساوي

المواطن - الشمالية

ردت صحة الحدود الشمالية على مقطع فيديو متداول حول وفاة ‏عدد من الأشخاص في ‏حادث ‫العويقيلة.

وقدمت صحة الشمالية العزاء والمواساة لأسر المتوفين، موضحةً أن جميع الخدمات الطبية قُدمت لهم على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم للمستشفى وفق الإجراءات والأعراف الطبية.

وتابعت أنه لسوء حالتهم الصحية تعذر نقلهم إلى مدينة ‫عرعر احترازيًّا، ومن منطلق الحرص على سلامتهم تم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه، إلا أن الإصابات الشديدة لهم كانت السبب الرئيسي في الوفاة.