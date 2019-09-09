جموع غفيرة تشيع الأمير فيصل بن فهد بن مشاري
يتقدمهم أمير الرياض ومفتي المملكة

جموع غفيرة تشيع الأمير فيصل بن فهد بن مشاري

2019/09/09
الساعة 8:03 مساءً
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المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الامير محمد بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري ( أخو المتوفى ) وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن الامير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين .


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