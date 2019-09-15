جولة صدمت الكبار في دوري محمد بن سلمان

جولة صدمت الكبار في دوري محمد بن سلمان

2019/09/15
الساعة 2:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

صدمت الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب حيث لم ينجح أي منهم في تحقيق الفوز بالجولة.

البداية كانت مع ناديي النصر والشباب، حيث تعادل كل منهما تعادلًا سلبيًا بعد اللقاء الذي جمع بينهما أول أمس الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أما نادي الاتحاد فسقط في فخ الهزيمة، أمام نادي ضمك بثنائية مقابل هدف يوم الجمعة.

وتواصلت النتائج غير السارة للكبار في الجولة الثالثة، حيث فقد الهلال نقطتين بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق، أما الأهلي فخسر بالأمس من الوحدة بثنائية مقابل هدف لتتم إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي مباشرة، بعد الخسارة.

تُختتم مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين اليوم الأحد.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الحزم والاتفاق، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب نادي الحزم.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفيصلي والفتح، وتنطلق في تمام الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

تنطلق الجولة الرابعة من منافسات الدوري يوم 19 سبتمبر الجاري.


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