جوليانو الأكثر صناعة للفرص في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا خلال أول جولتين في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، البرازيلي جوليانو بـ”الرافد”، نظرًا لتمريراته الحاسمة خلال أول جولتين من الدوري.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن البرازيلي جوليانو صنع فرصًا أكثر من أي لاعب آخر خلال أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، برصيد 5 فرص.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط من الفوز على ضمك والفتح.