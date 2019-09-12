جونسون يتمسك بموقفه : لم أخدع الملكة

المواطن - متابعة

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما وُجه إليه من اتهامات بتضليل الملكة إليزابيث الثانية بشأن دوافع اقتراحه تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع.

وقال جونسون اليوم الخميس، في كلمة ألقاها على متن سفينة NLV Pharos، ردًا على سؤال عمّا إذا كان خدع الملكة: “لا، إطلاقًا. المحكمة العليا في إنجلترا متفقة معنا بوضوح، لكن على المحكمة العليا البت بقرارها في الموضوع”.

وشدد جونسون على ضرورة توحيد الصف والمضي قدمًا نحو انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، حسب الخطط المطروحة.

وجاء هذا الكلام بعد يوم من إقرار المحكمة المدنية العليا في إسكتلندا بعدم شرعية المقترح الذي قدمه جونسون إلى الملكة بشأن تعليق عمل البرلمان، معتبرة أن هذه المبادرة تأتي بهدف حرمان المشرعين من الوقت المطلوب لدراسة ملف تعليق عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على النحو اللازم.

وشدد جونسون في تصريحات اليوم على أن البرلمان سيملك ما يكفي من الوقت للنظر في المسألة قبيل وبعد القمة الحرجة المقرر تنظيمها بينه وقادة الاتحاد الأوروبي بشأن “بريكست” في 17 و18 أكتوبر، مبديًا أمله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط خروج لندن من التكتل.