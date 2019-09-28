حارس شيفيلد يهدي الفوز لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول في الفوز، اليوم، على نادي شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بأداء هادئ من قبل الفريقين حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز أي أهداف خلال النصف الأول من اللقاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي ليفربول من محاولاته الهجومية، حيث تمكن اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم من إحراز هدف الفوز الوحيد لليفربول في الدقيقة السبعين بمساعدة حارس شيفيلد الذي أدخل الكرة في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف نظيف.

وتمكن ليفربول من تحقيق 16 فوزًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج إلى تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في البريميرليج لتخطي رقم مانشستر سيتي الحالي المقدر بـ18 فوزًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي حاليًّا برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.