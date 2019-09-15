حقوق الإنسان تتدخل بعد تعنيف أب لابنه بطريقة مهينة

المواطن - الرياض

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان مع مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعنيف شخص لابنه بطريقة مهينة.

ووجه، عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر؛ كما وجه بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين.

وأهابت الهيئة بكل من يتعرف على قضية انتهاك لحقوق الطفل أن يتواصل معها.

وقالت الهيئة: على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا، وعلى الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق قيام أب بمعاقبة ابنه الصغير، من خلال ربط يديه بشدة، لشل حركته ووجهه على الأرض.

وأظهر المقطع، والذي على ما يبدو أنه تم توثيقه من قبل أحد أفراد الأسرة، الطفل وهو يصرخ ومنهمرًا في البكاء، بينما الأب مستمر في ربطه وتوبيخه.

وأثار المقطع غضب متداوليه، مطالبين بضرورة القبض عليه ومحاسبته على هذا الفعل اللاإنساني.